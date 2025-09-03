CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor: Ankaragücü – Karabük İ.Y. maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Ankaragücü – Karabük İ.Y. karşılaşması, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte maçın yayın bilgileri ve takımların son durumu…
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Ankaragücü, Karabük İdmanyurdu ile karşı karşıya geliyor. Taraftarların merakla beklediği mücadele, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak.
Kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından canlı yayınla takip edilebilecek.
ANKARAGÜCÜ-KARABÜK İ.Y. MAÇI CANLI İZLE
Ankaragücü, son 5 maçında istikrarsız bir performans sergiledi. Adana 01 FK’ya 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, 24 Erzincanspor’la 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilen Ankaragücü, Amed SK’yı 2-0, Keçiörengücü’nü ise 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Karabük İ.Y. ise son 5 maçında tek galibiyet alabildi. 52 Orduspor’u 2-1 yenen Karabük ekibi, Söke 1970 Spor, Çorluspor 1947 ve K.C. Sinopspor ile berabere kaldı. Yozgat Bozok karşısında ise sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.