CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor: Ankaragücü – Karabük İ.Y. maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Ankaragücü, Karabük İdmanyurdu ile karşı karşıya geliyor. Taraftarların merakla beklediği mücadele, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak.

Kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından canlı yayınla takip edilebilecek.

ANKARAGÜCÜ-KARABÜK İ.Y. MAÇI CANLI İZLE

Ankaragücü, son 5 maçında istikrarsız bir performans sergiledi. Adana 01 FK’ya 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, 24 Erzincanspor’la 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilen Ankaragücü, Amed SK’yı 2-0, Keçiörengücü’nü ise 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Karabük İ.Y. ise son 5 maçında tek galibiyet alabildi. 52 Orduspor’u 2-1 yenen Karabük ekibi, Söke 1970 Spor, Çorluspor 1947 ve K.C. Sinopspor ile berabere kaldı. Yozgat Bozok karşısında ise sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.