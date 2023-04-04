CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Trabzonspor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Trabzonspor canlı izle - Resim: 1 1 4

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Trabzonspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Amedspor'u 6-2 ile geçmeyi başaran başkent temsilcisi, 5. turda da Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda da Beşiktaş ile karşılaşan başkent temsilcisi 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibini penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Trabzonspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda Samsunspor ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibini 3-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Bu turda da Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen Karadeniz temsilcisi, 90 dakikası 1-1 biten mücadelenin uzatma dakikalarında rakibini 4-1'lik skorla geçmeyi başararak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

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ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayacak Ankaragücü - Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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