CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Trabzonspor canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı izle link...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Amedspor'u 6-2 ile geçmeyi başaran başkent temsilcisi, 5. turda da Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda da Beşiktaş ile karşılaşan başkent temsilcisi 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibini penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda Samsunspor ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibini 3-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Bu turda da Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen Karadeniz temsilcisi, 90 dakikası 1-1 biten mücadelenin uzatma dakikalarında rakibini 4-1'lik skorla geçmeyi başararak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Ankaragücü - Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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