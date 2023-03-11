CANLI MAÇ İZLE | Balıkesirspor - Kocaelispor canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Balıkesirspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Balıkesirspor - Kocaelispor maçı nereden izlenir? Balıkesirspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Balıkesirspor - Kocaelispor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Balıkesirspor ile Kocaelispor arasında oynanacak.
Ev sahibi Balıkesirspor, ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-1 kaybeden Balıkesirspor, topladığı 15 puanla 19. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 24 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Uşakspor'u 3-0 ile geçen Kocaelispor, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
BALIKESİRSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Balıkesirspor - Kocaelispor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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