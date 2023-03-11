CANLI MAÇ İZLE | Balıkesirspor - Kocaelispor canlı izle

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Balıkesirspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Balıkesirspor - Kocaelispor maçı nereden izlenir? Balıkesirspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Balıkesirspor - Kocaelispor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Balıkesirspor - Kocaelispor canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Balıkesirspor ile Kocaelispor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Balıkesirspor - Kocaelispor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Balıkesirspor, ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-1 kaybeden Balıkesirspor, topladığı 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Balıkesirspor - Kocaelispor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 24 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Uşakspor'u 3-0 ile geçen Kocaelispor, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Balıkesirspor - Kocaelispor canlı izle - Resim: 4 4 4

BALIKESİRSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.00'te başlayacak Balıkesirspor - Kocaelispor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.

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