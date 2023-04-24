CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Erzurumspor FK TRT Avaz canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Erzurumspor FK TRT Avaz canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Erzurumspor FK TRT Avaz canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Erzurumspor FK TRT Avaz canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Erzurumspor FK ise ligde oynadığı 31 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'ye 3-1 kaybeden Erzurumspor FK, topladığı 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Erzurumspor FK TRT Avaz canlı izle - Resim: 4 4 5

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki maçta hakem Alper Akarsu görev yapacak.