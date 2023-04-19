CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Başakşehir - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Ev sahibi Başakşehir, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 kaybeden Başakşehir, topladığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.