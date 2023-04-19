CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Başakşehir - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Başakşehir, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 kaybeden Başakşehir, topladığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 4 4 5

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.