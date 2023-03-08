CANLI MAÇ İZLE | Bayern Münih - PSG canlı izle

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bayern Münih ile PSG arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Bayern Münih 1-0 kazanmayı başarmıştı.