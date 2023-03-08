CANLI MAÇ İZLE | Bayern Münih - PSG canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile PSG karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - PSG maçı nereden izlenir? Bayern Münih - PSG maçı hangi kanalda? Bayern Münih - PSG maçı 11'leri ne? Bayern Münih - PSG maçı canlı izle link...
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bayern Münih ile PSG arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Bayern Münih 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Topladığı 18 puanla C Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip PSG ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla H Grubu'nu 2. sırada bitiren PSG, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Bayern Münih - PSG maçı EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.