CANLI MAÇ İZLE | Benfica - Inter Şampiyonlar Ligi canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica ile Inter karşı karşıya geliyor. Benfica - Inter maçı nereden izlenir? Benfica - Inter maçı hangi kanalda? Benfica - Inter maçı 11'leri ne? Benfica - Inter maçı canlı izle link...
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Benfica ile Inter arasında oynanacak.
Ev sahibi Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla H Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Club Brugge ile eşleşen Portekiz ekibi, rakibini 2-0 ve 5-1'lik skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Inter ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Porto ile eşleşen İtalya temsilcisi, kendi sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Estadio da Luz'daki maçta hakem Michael Oliver görev yapacak.