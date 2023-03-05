CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Ankaragücü canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Ankaragücü maçı 11'leri ne? Beşiktaş - Ankaragücü maçı canlı izle link...
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Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanacak.
Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Ankaragücü topladığı 22 puanla 15. sırada bulunuyor.
Vodafone Park'daki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.