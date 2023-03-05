CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Ankaragücü canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Ankaragücü maçı 11'leri ne? Beşiktaş - Ankaragücü maçı canlı izle link...

# beşiktaş # Ankaragücü # futbol # spor toto süper lig # bein Sports 1
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Ankaragücü canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Ankaragücü canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Ankaragücü canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Ankaragücü topladığı 22 puanla 15. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Ankaragücü canlı izle - Resim: 4 4 5

Vodafone Park'daki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.