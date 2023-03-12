CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Çaykur Rizespor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bodrumspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bodrumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'ye 2-1 kaybeden Bodrumspor, topladığı 41 puanla 5. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 23 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor, topladığı 40 puanla 6. sırada yer alıyor.
Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.