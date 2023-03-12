CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Çaykur Rizespor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bodrumspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...

# Bodrumspor # Çaykur Rizespor # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # bein sports max 1
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bodrumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'ye 2-1 kaybeden Bodrumspor, topladığı 41 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 23 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor, topladığı 40 puanla 6. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 4 4 5

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.