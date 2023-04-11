CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Pendikspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bodrumspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Pendikspor maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Pendikspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bodrumspor ile Pendikspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 48 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 29 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 4-2 kaybeden Pendikspor, topladığı 53 puanla 5. sırada yer alıyor.
Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta hakem Burak Pakkan görev yapacak.