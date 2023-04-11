CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Pendikspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bodrumspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Pendikspor maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Pendikspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Pendikspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bodrumspor ile Pendikspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Pendikspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 48 puanla 6. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Pendikspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 29 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 4-2 kaybeden Pendikspor, topladığı 53 puanla 5. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Pendikspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta hakem Burak Pakkan görev yapacak.