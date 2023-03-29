CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Manisa FK canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Manisa FK canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Manisa FK arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Manisa FK canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Manisa FK canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altay'ı 3-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Manisa FK canlı izle - Resim: 4 4 5

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.