CANLI MAÇ İZLE | Çaykur Rizespor - Manisa FK canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Çaykur Rizespor ile Manisa FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altay'ı 3-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.