CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, topladığı 26 puanla 14. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 53 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 4 4 5

Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Mert Güzenge görev yapacak.