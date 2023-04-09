CANLI MAÇ İZLE | Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, topladığı 26 puanla 14. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 53 puanla 3. sırada yer alıyor.
Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Mert Güzenge görev yapacak.