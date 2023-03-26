CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Çaykur Rizespor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 26 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 ile geçmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 53 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 4 4 5

Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Cihan Aydın görev yapacak.