CANLI MAÇ İZLE | Eyüpspor - Çaykur Rizespor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 26 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 ile geçmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 53 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.
Eyüp Stadı'ndaki maçta hakem Cihan Aydın görev yapacak.