CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 11'leri ne? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak.
Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 57 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Ankaragücü, topladığı 28 puanla 14. sırada bulunuyor.
Ülker Stadyumu'ndaki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.