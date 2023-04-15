CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 11'leri ne? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı canlı izle link...

# fenerbahçe # Ankaragücü # futbol # spor toto süper lig # bein Sports 1
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Ankaragücü - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Ankaragücü - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 57 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Ankaragücü - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Ankaragücü, topladığı 28 puanla 14. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Ankaragücü - Resim: 4 4 5

Ülker Stadyumu'ndaki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.