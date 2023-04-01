CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri ne? Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray, topladığı 60 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Adana Demirspor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 45 puanla 4. sırada bulunuyor.
Nef Stadyumu'ndaki maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.