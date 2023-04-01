CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri ne? Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray, topladığı 60 puanla 1. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Adana Demirspor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 45 puanla 4. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Nef Stadyumu'ndaki maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.