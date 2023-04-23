CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 11'leri ne? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'u 4-2'lik skorla geçmeyi başaran Fatih Karagümrük, topladığı 40 puanla 8. sırada bulunuyor.
NEF Stadyumu'ndaki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.