CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 11'leri ne? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'u 4-2'lik skorla geçmeyi başaran Fatih Karagümrük, topladığı 40 puanla 8. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük canlı izle - Resim: 4 4 5

NEF Stadyumu'ndaki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.