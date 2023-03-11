CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kasımpaşa canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı nereden izlenir? Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11'leri ne? Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Cimbom, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa, topladığı 25 puanla 13. sırada bulunuyor.
NEF Stadyumu'ndaki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.