CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kasımpaşa canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı nereden izlenir? Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11'leri ne? Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kasımpaşa canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kasımpaşa canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Cimbom, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kasımpaşa canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa, topladığı 25 puanla 13. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Kasımpaşa canlı izle - Resim: 4 4 5

NEF Stadyumu'ndaki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.