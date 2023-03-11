CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Pendikspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Pendikspor maçı nereden izlenir? Göztepe - Pendikspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Pendikspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Göztepe ile Pendikspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe, topladığı 34 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Pendikspor, topladığı 43 puanla 3. sırada yer alıyor.
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.