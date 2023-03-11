CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Pendikspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Pendikspor maçı nereden izlenir? Göztepe - Pendikspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Pendikspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Pendikspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Göztepe ile Pendikspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Pendikspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe, topladığı 34 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Pendikspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Pendikspor, topladığı 43 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Göztepe - Pendikspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.