CANLI MAÇ İZLE! Göztepe–Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. İzmir ekibi Göztepe, taraftarının desteğiyle sahasında güçlü rakibine karşı puan mücadelesi veriyor. İki takımın da hedefi üst sıralarda yer almak.

Son haftalarda çıkış arayan Göztepe, iç sahada avantaj ararken; Kocaelispor deplasmanda alacağı galibiyetle zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Mücadele öncesi her iki takımın form durumu ve kadro tercihleri dikkat çekiyor.

Karşılaşma 23 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başladı. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE – KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE İLK 11

Mateusz Lis

Taha Altıkardeş

Heliton Jorge Tito dos Santos

Juan Santos da Silva

Efkan Bekiroğlu

Ruan Gregorio Teixeira

Mohammed Amin Cherni

Novatus Dismas Miroshi

Malcom Narcisse Bokelé Mputu

Anthony Junior Dennis

Janderson de Carvalho Costa

KOCAELİSPOR İLK 11

Aleksandar Jovanovic

Botond Balogh

Hrvoje Smolcic

Daniel Ebenezer Kwasi Agyei

Habib Ali Keita

Karol Linetty

Serdar Dursun

Massadio Haidara

Ahmet Oğuz

Can Keleş

Tayfur Bingöl