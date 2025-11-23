CANLI MAÇ İZLE! Göztepe–Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, sahasında Kocaelispor’u ağırlıyor. Kritik mücadelede iki takımın ilk 11’leri açıklandı. Karşılaşma beIN Sports 2’den canlı yayınlanıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CANLI MAÇ İZLE! Göztepe–Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. İzmir ekibi Göztepe, taraftarının desteğiyle sahasında güçlü rakibine karşı puan mücadelesi veriyor. İki takımın da hedefi üst sıralarda yer almak.

Son haftalarda çıkış arayan Göztepe, iç sahada avantaj ararken; Kocaelispor deplasmanda alacağı galibiyetle zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Mücadele öncesi her iki takımın form durumu ve kadro tercihleri dikkat çekiyor.

Karşılaşma 23 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başladı. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE – KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE İLK 11

Mateusz Lis
Taha Altıkardeş
Heliton Jorge Tito dos Santos
Juan Santos da Silva
Efkan Bekiroğlu
Ruan Gregorio Teixeira
Mohammed Amin Cherni
Novatus Dismas Miroshi
Malcom Narcisse Bokelé Mputu
Anthony Junior Dennis
Janderson de Carvalho Costa

KOCAELİSPOR İLK 11

Aleksandar Jovanovic
Botond Balogh
Hrvoje Smolcic
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
Habib Ali Keita
Karol Linetty
Serdar Dursun
Massadio Haidara
Ahmet Oğuz
Can Keleş
Tayfur Bingöl

Bakanlıktan yapay zeka adımı: Yeni şube müdürlüğü kurulduBakanlıktan yapay zeka adımı: Yeni şube müdürlüğü kurulduGündem
Avukatın oteldeki tartışması kanlı bitti: Otel sahibi baba ile oğlu öldüAvukatın oteldeki tartışması kanlı bitti: Otel sahibi baba ile oğlu öldüYurt
göztepe Kocaelispor hangi kanalda
Günün Manşetleri
Yeni şube müdürlüğü kuruldu
İşte heyetin soracağı ilk soru
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
''Bugünümüz dünden iyi, yarınımız da inşallah bugünden iyi olacak"
''İsrail'in Gazze'deki yıkımı Filistin'i asgari 70 yıl geriye götürdü''
Kurtlanan kıyma makinesi, bozuk etler...
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
Çok Okunanlar
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Altın fiyatları (23 Kasım 2025)
Akaryakıt fiyatları (23 Kasım 2025) Akaryakıt fiyatları (23 Kasım 2025)
5 milyon ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? 5 milyon ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Kedi ve köpek sahipleri için son gün 31 Aralık Kedi ve köpek sahipleri için son gün 31 Aralık
Meteoroloji uyardı: 2 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: 2 kentte kuvvetli yağış bekleniyor