CANLI MAÇ İZLE! Göztepe–Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, sahasında Kocaelispor’u ağırlıyor. Kritik mücadelede iki takımın ilk 11’leri açıklandı. Karşılaşma beIN Sports 2’den canlı yayınlanıyor.
Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. İzmir ekibi Göztepe, taraftarının desteğiyle sahasında güçlü rakibine karşı puan mücadelesi veriyor. İki takımın da hedefi üst sıralarda yer almak.
Son haftalarda çıkış arayan Göztepe, iç sahada avantaj ararken; Kocaelispor deplasmanda alacağı galibiyetle zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Mücadele öncesi her iki takımın form durumu ve kadro tercihleri dikkat çekiyor.
Karşılaşma 23 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başladı. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.
GÖZTEPE – KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE
Karşılaşmayı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
GÖZTEPE İLK 11
Mateusz Lis
Taha Altıkardeş
Heliton Jorge Tito dos Santos
Juan Santos da Silva
Efkan Bekiroğlu
Ruan Gregorio Teixeira
Mohammed Amin Cherni
Novatus Dismas Miroshi
Malcom Narcisse Bokelé Mputu
Anthony Junior Dennis
Janderson de Carvalho Costa
KOCAELİSPOR İLK 11
Aleksandar Jovanovic
Botond Balogh
Hrvoje Smolcic
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
Habib Ali Keita
Karol Linetty
Serdar Dursun
Massadio Haidara
Ahmet Oğuz
Can Keleş
Tayfur Bingöl