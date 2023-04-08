CANLI MAÇ İZLE | Kasımpaşa - Trabzonspor canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 11'leri ne? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Kasımpaşa - Trabzonspor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Kasımpaşa - Trabzonspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Kasımpaşa, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, topladığı 29 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kasımpaşa - Trabzonspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'a 4-3 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 44 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Kasımpaşa - Trabzonspor canlı izle - Resim: 4 4 4

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayacak Kasımpaşa - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ