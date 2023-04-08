CANLI MAÇ İZLE | Kasımpaşa - Trabzonspor canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 11'leri ne? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Kasımpaşa, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, topladığı 29 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'a 4-3 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 44 puanla 5. sırada bulunuyor.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Kasımpaşa - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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