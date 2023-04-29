CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Manisa FK TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Keçiörengücü ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Keçiörengücü - Manisa FK maçı nereden izlenir? Keçiörengücü - Manisa FK maçı hangi kanalda? Keçiörengücü - Manisa FK maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Keçiörengücü ile Manisa FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Keçiörengücü, ligde oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Keçiörengücü, topladığı 50 puanla 8. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 32 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altınordu ile 2-2 berabere kalan Manisa FK, topladığı 49 puanla 10. sırada yer alıyor.
Aktepe Stadı'ndaki maçta hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.