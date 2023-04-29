CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Manisa FK TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Keçiörengücü ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Keçiörengücü - Manisa FK maçı nereden izlenir? Keçiörengücü - Manisa FK maçı hangi kanalda? Keçiörengücü - Manisa FK maçı canlı izle link...

# Keçiörengücü # Manisa FK # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # beIN Sports 2
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Manisa FK TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Keçiörengücü ile Manisa FK arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Manisa FK TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Keçiörengücü, ligde oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Keçiörengücü, topladığı 50 puanla 8. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Manisa FK TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 32 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altınordu ile 2-2 berabere kalan Manisa FK, topladığı 49 puanla 10. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Keçiörengücü - Manisa FK TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Aktepe Stadı'ndaki maçta hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.