CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında Kocaelispor ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 31. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Kocaelispor ile Zonguldak Kömürspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 65 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Zonguldak Kömürspor ise ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'a 4-3 mağlup olan Zonguldak Kömürspor, topladığı 44 puanla 8. sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 15.00'te başlayacak Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı Kocaeli TV kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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