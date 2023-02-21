CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Real Madrid canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Liverpool - Real Madrid maçı nereden izlenir? Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid maçı 11'leri ne? Liverpool - Real Madrid maçı canlı izle link...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak.
Ev sahibi Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla A Grubu'nu 2. sırada bitiren İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Real Madrid ise, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Liverpool - Real Madrid maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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