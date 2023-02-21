CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Real Madrid canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Liverpool - Real Madrid maçı nereden izlenir? Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid maçı 11'leri ne? Liverpool - Real Madrid maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Real Madrid canlı izle - Resim: 1 1 4

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Real Madrid canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla A Grubu'nu 2. sırada bitiren İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.

CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Real Madrid canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Real Madrid ise, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.

CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Real Madrid canlı izle - Resim: 4 4 4

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayacak Liverpool - Real Madrid maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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