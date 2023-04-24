CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Altınordu TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Manisa FK - Altınordu maçı nereden izlenir? Manisa FK - Altınordu maçı hangi kanalda? Manisa FK - Altınordu maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manisa FK ile Altınordu arasında oynanacak.
Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 31 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Manisa FK, topladığı 48 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 ile geçen Altınordu, topladığı 32 puanla 14. sırada yer alıyor.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki maçta hakem Gürcan Hasova görev yapacak.