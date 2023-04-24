CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Altınordu TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Manisa FK - Altınordu maçı nereden izlenir? Manisa FK - Altınordu maçı hangi kanalda? Manisa FK - Altınordu maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manisa FK ile Altınordu arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 31 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Manisa FK, topladığı 48 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 ile geçen Altınordu, topladığı 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki maçta hakem Gürcan Hasova görev yapacak.