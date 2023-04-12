CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Bandırmaspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Manisa FK - Bandırmaspor maçı nereden izlenir? Manisa FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Bandırmaspor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manisa FK ile Bandırmaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-0 kaybeden Manisa FK, topladığı 45 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'ı 2-1 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 44 puanla 11. sırada yer alıyor.
MANİSA FK - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'da başlayacak Manisa FK - Bandırmaspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.
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