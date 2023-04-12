CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Bandırmaspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Manisa FK - Bandırmaspor maçı nereden izlenir? Manisa FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Bandırmaspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Bandırmaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manisa FK ile Bandırmaspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Bandırmaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-0 kaybeden Manisa FK, topladığı 45 puanla 9. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Bandırmaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'ı 2-1 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 44 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Bandırmaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 4

MANİSA FK - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayacak Manisa FK - Bandırmaspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

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