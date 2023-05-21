CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Pendikspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Manisa FK - Pendikspor maçı nereden izlenir? Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Pendikspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manisa FK ile Pendikspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Manisa FK ligde oynadığı 35 maçta 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 56 puanla 9. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Pendikspor, topladığı 64 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.