CANLI MAÇ İZLE | Manisa FK - Pendikspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Manisa FK - Pendikspor maçı nereden izlenir? Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Pendikspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Manisa FK ile Pendikspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Manisa FK ligde oynadığı 35 maçta 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 56 puanla 9. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Pendikspor, topladığı 64 puanla 3. sırada yer alıyor.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.