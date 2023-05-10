CANLI MAÇ İZLE | Milan - Inter TV 8 canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Milan ile Inter karşı karşıya geliyor. Milan - Inter maçı nereden izlenir? Milan - Inter maçı hangi kanalda? Milan - Inter maçı 11'leri ne? Milan - Inter maçı canlı izle link...
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Milan ile Inter arasında oynanacak.
Ev sahibi Milan, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla E Grubu'nu 2. sırada bitiren Milan, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Son 16 turunda Tottenham ile eşleşen Milan, kendi sahasında 1-0 mağlup ettiği rakibiyle deplasmanda da 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Napoli ile karşılaşan Milan, rakibini ilk maçta 1-0 mağlup etmiş ve ikinci maçta da rakibiyle 1-1 berabere kalarak yarı finale yükselmeyi başarmıştı.
Konuk ekip Inter ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Porto ile eşleşen İtalya temsilcisi, kendi sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde Benfica ile karşılaşan Inter, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmış ve kendi sahasında da rakibiyle 3-3 berabere kalarak adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.
Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maçta hakem Jesús Gil Manzano görev yapacak.