CANLI MAÇ İZLE | Milan - Napoli Şampiyonlar Ligi canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Milan ile Napoli karşı karşıya geliyor. Milan - Napoli maçı nereden izlenir? Milan - Napoli maçı hangi kanalda? Milan - Napoli maçı 11'leri ne? Milan - Napoli maçı canlı izle link...
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Milan ile Napoli arasında oynanacak.
Ev sahibi Milan, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla E Grubu'nu 2. sırada bitiren Milan, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Son 16 turunda Tottenham ile eşleşen Milan, kendi sahasında 1-0 mağlup ettiği rakibiyle deplasmanda da 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Napoli ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla A Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Eintracht Frankfurt ile eşleşen Napoli, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetlerle çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Stadio Giuseppe Meazza'daki maçta hakem István Kovács görev yapacak.