CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Pendikspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Pendikspor, ligde oynadığı 32 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Pendikspor, topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3'lük skorla devirmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 63 puanla 2. sırada yer alıyor.
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndaki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.