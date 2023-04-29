CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Pendikspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Pendikspor, ligde oynadığı 32 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Pendikspor, topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3'lük skorla devirmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 63 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Çaykur Rizespor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndaki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.