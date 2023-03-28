CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Keçiörengücü canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Pendikspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Pendikspor - Keçiörengücü maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Pendikspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak.
Ev sahibi Pendikspor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 2-1 ile mağlup etmeyi başaran Pendikspor, topladığı 47 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 6. sırada yer alıyor.
PENDİKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 17.00'de başlayacak Pendikspor - Keçiörengücü maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.
PENDİKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ