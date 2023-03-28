CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Keçiörengücü canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Pendikspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Pendikspor - Keçiörengücü maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Keçiörengücü canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Pendikspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Keçiörengücü canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Pendikspor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 2-1 ile mağlup etmeyi başaran Pendikspor, topladığı 47 puanla 5. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Keçiörengücü canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 6. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Keçiörengücü canlı izle - Resim: 4 4 4

PENDİKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 17.00'de başlayacak Pendikspor - Keçiörengücü maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.

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