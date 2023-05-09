CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Manchester City TV 8,5 canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Manchester City maçı nereden izlenir? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? Real Madrid - Manchester City maçı 11'leri ne? Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle link...
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak.
Ev sahibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen İspanyol ekibi, rakibini 5-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Chelsea ile karşı karşıya gelen Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorlarla mağlup ederek yarı final oynamaya hak kazandı.
Konuk ekip Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan Manchester City, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini kendi sahasında 7-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Bayern Münih ile eşleşen İngiliz ekibi, ilk maçta 3-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak yarı finale yükselmeyi başarmıştı.
Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maçta hakem Artur Dias görev yapacak.