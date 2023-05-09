CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Manchester City TV 8,5 canlı izle

Ev sahibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen İspanyol ekibi, rakibini 5-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Chelsea ile karşı karşıya gelen Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorlarla mağlup ederek yarı final oynamaya hak kazandı.