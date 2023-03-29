CANLI MAÇ İZLE | Şanlıurfaspor - Düzcespor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Şanlıurfaspor ile Düzcespor karşı karşıya geliyor. Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı nereden izlenir? Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı hangi kanalda? Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 29. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Şanlıurfaspor ile Düzcespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Şanlıurfaspor, ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda 24 Erzincanspor'u 2-1 ile mağlup etmeyi başaran Şanlıurfaspor, topladığı 50 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Düzcespor ise ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 kaybeden Düzcespor, topladığı 41 puanla 6. sırada yer alıyor.
ŞANLIURFASPOR - DÜZCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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