CANLI MAÇ İZLE | Şanlıurfaspor - Düzcespor canlı izle

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Şanlıurfaspor ile Düzcespor karşı karşıya geliyor. Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı nereden izlenir? Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı hangi kanalda? Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Şanlıurfaspor - Düzcespor canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 29. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Şanlıurfaspor ile Düzcespor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Şanlıurfaspor - Düzcespor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Şanlıurfaspor, ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda 24 Erzincanspor'u 2-1 ile mağlup etmeyi başaran Şanlıurfaspor, topladığı 50 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Şanlıurfaspor - Düzcespor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Düzcespor ise ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 kaybeden Düzcespor, topladığı 41 puanla 6. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Şanlıurfaspor - Düzcespor canlı izle - Resim: 4 4 4

ŞANLIURFASPOR - DÜZCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.00'te başlayacak Şanlıurfaspor - Düzcespor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.

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