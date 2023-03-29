CANLI MAÇ İZLE | Sivas Belediyespor - Amedspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Sivas Belediyespor ile Amedspor karşı karşıya geliyor. Sivas Belediyespor - Amedspor maçı nereden izlenir? Sivas Belediyespor - Amedspor maçı hangi kanalda? Sivas Belediyespor - Amedspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 29. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sivas Belediyespor ile Amedspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Sivas Belediyespor, ligde oynadığı 26 maçta 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çorum FK'ye 3-0 mağlup olan Sivas Belediyespor, topladığı 11 puanla 19. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Amedspor ise ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çorum FK'ye 2-0 yenilen Amedspor, topladığı 47 puanla 3. sırada yer alıyor.
SİVAS BELEDİYESPOR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Sivas Belediyespor - Amedspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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