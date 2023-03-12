CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Adana Demirspor canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı izle link...

# Trabzonspor # Adana Demirspor # futbol # spor toto süper lig # bein Sports 1
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Adana Demirspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Adana Demirspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Adana Demirspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Adana Demirspor ise ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, topladığı 42 puanla 4. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Adana Demirspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.