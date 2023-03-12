CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Adana Demirspor canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Adana Demirspor ise ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, topladığı 42 puanla 4. sırada bulunuyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.