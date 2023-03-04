CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ümraniyespor canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 38 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Ümraniyespor ise ligde oynadığı 22 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor topladığı 15 puanla son sırada bulunuyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Kadir Sağlam görev yapacak.