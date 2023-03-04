CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ümraniyespor canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı canlı izle link...

# Trabzonspor # Ümraniyespor # futbol # spor toto süper lig # bein Sports 1
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ümraniyespor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ümraniyespor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ümraniyespor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Ümraniyespor ise ligde oynadığı 22 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor topladığı 15 puanla son sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ümraniyespor canlı izle - Resim: 4 4 5

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Kadir Sağlam görev yapacak.