CANLI MAÇ İZLE! Türkiye Ermenistan canlı izle! TRT 1 canlı izle

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi elemelerde heyecan devam ediyor. EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, bu akşam Eskişehir'de kritik bir karşılaşmaya çıkacak. 9 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlılar, grubun ikincisi Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler kritik maçı izlemek için internette araştırmalarını yapmaya başladı. Türkiye Ermenistan maçı canlı izle linki ve TRT 1 canlı izle linki sorgulanıyor. Konuyla ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TÜRKİYE MUTLAK GALİBİYET PAROLASIYLA MAÇA ÇIKIYOR

Türkiye, mutlak katılma parolasıyla çıktığı EURO 2024 Elemeleri'nde başarılı bir performans göstererek futbolseverlerin yüzünü güldürüyor. A Milli Takımımız, şu ana kadar grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, rakibini 2-1 mağlup etmiş ve 3 puanla elemelere başlamıştı. Gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı ağırlayan Türkiye, sahadan 2-0 mağlup ayrılmış ve ilk puan kaybını yaşamıştı. Daha sonra oynadığı iki karşılaşmada Türkiye sırasıyla deplasmanda Letonya'yı 3-2, sahasında ise Galler'i 2-0 yenerek kritik galibiyetlere imza atmış ve grupta puanını 9'a yükselterek liderlik koltuğuna oturmuştu.

Grupta ilk 2 sırayı alan takımların EURO 2024'e doğrudan katılacağı elemelerde Türkiye bu akşam, taraftarı önünde Eskişehir'de grubun ilk maçında deplasmanda mağlup etmeyi başardığı Ermenistan'ı ağırlıyor. Türkiye bu maçta alacağı 3 puanla EURO 2024'e katılma yolunda çok büyük bir adımı atmak istiyor. A Milli Futbol Takımımız, bu maçın ardından sırasıyla deplasmanda Hırvatistan, kendi sahasında Letonya ve son olarak deplasmanda Galler ile oynayacağı karşılaşmalarla eleme macerasını tamamlayacak.

TÜRKİYE'NİN KADROSUNDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya maçları aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Ermenistan arasında oynanacak maçın saat kaçta başlayacağı ve maçın hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçın saat ve yayın bilgileri arama motorlarında sorgulatılıyor.

Türkiye ile Ermenistan arasında oynanacak kritik maç saat 21.45'te başlayacak. Eskişehir'de on binlerce taraftar önünde oynanacak heyecanlı mücadele TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN