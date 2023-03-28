CANLI MAÇ İZLE | Türkiye - Hırvatistan canlı izle

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Türkiye - Hırvatistan maçı nereden izlenir? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı 11'leri ne? Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Türkiye - Hırvatistan canlı izle - Resim: 1 1 5

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Türkiye - Hırvatistan canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı ilk maçta Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. 3 puana sahip A Milli Futbol Takımımız, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Türkiye - Hırvatistan canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Hırvatistan ise 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı ilk maçta kendi sahasında Galler ile 1-1 berabere kaldı. Grupta 1 puanı bulunan Hırvatistan, 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Türkiye - Hırvatistan canlı izle - Resim: 4 4 5

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçta hakem Andreas Ekberg görev yapacak.