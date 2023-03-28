CANLI MAÇ İZLE | Türkiye - Hırvatistan canlı izle
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Türkiye - Hırvatistan maçı nereden izlenir? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı 11'leri ne? Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle link...
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak.
Ev sahibi Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı ilk maçta Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. 3 puana sahip A Milli Futbol Takımımız, grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Hırvatistan ise 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı ilk maçta kendi sahasında Galler ile 1-1 berabere kaldı. Grupta 1 puanı bulunan Hırvatistan, 2. sırada yer alıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçta hakem Andreas Ekberg görev yapacak.