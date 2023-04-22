CANLI MAÇ İZLE | Ümraniyespor - Beşiktaş canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Ümraniyespor - Beşiktaş canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Ümraniyespor - Beşiktaş canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 28 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-2 kaybeden Ümraniyespor, topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Ümraniyespor - Beşiktaş canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Beşikaş ise ligde oynadığı 29 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, topladığı 59 puanla 3. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Ümraniyespor - Beşiktaş canlı izle - Resim: 4 4 5

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'ndaki maçta hakem Cihan Aydın görev yapacak.