CANLI MAÇ İZLE | Ümraniyespor - Beşiktaş canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 28 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-2 kaybeden Ümraniyespor, topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşikaş ise ligde oynadığı 29 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, topladığı 59 puanla 3. sırada bulunuyor.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'ndaki maçta hakem Cihan Aydın görev yapacak.