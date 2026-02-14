CANLI YAYIN | Real Madrid - Real Sociedad maçı nereden izlenir?

Real Madrid - Real Sociedad maçı için geri sayım başladı. LaLiga’da 24. hafta karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad’ı konuk edecek. Mücadelenin yayın bilgileri, canlı izleme seçenekleri ve Arda Güler’in ilk 11’de olup olmadığı Türkiye’de en çok aranan soruların başında geliyor.

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Real Sociedad maçı 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşma Madrid saatiyle 21.00’de başlayacak.

Türkiye saatiyle ise mücadele 23.00’te start alacak.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

LaLiga 24. hafta maçı, Santiago Bernabéu Stadı’nda oynanacak.

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Aynı zamanda maç, dijital platform üzerinden S Sport Plus’ta da canlı izlenebilecek.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ, ŞİFRELİ Mİ?

Real Madrid - Real Sociedad maçı Türkiye’de şifreli yayınlanacak.

Bu nedenle maçı canlı izlemek için:

S Sport yayınını içeren bir platform aboneliği

veya

S Sport Plus üyeliği gerekiyor.

Türkiye’de bu karşılaşma için yasal şifresiz yayın bulunmuyor.

S SPORT HANGİ PLATFORMDA VAR?

S Sport yayını, Türkiye’de farklı TV platformları üzerinden izlenebiliyor. Bunların başında:

Digiturk

Turkcell TV+

Tivibu

gibi yayın platformları geliyor.

S SPORT PLUS’TAN NASIL İZLENİR?

Maçı internet üzerinden canlı izlemek isteyenler için S Sport Plus öne çıkıyor.

S Sport Plus ile:

telefon

tablet

bilgisayar

akıllı TV

üzerinden canlı yayın izlenebiliyor.

ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Evet. Real Madrid’in ilk 11’i açıklandı ve Arda Güler ilk 11’de yer aldı.

REAL MADRID’İN İLK 11’İ (AÇIKLANDI)

Real Madrid sahaya şu 11’le çıkacak:

Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Valverde, Camavinga; Vinícius Jr., González.

REAL SOCIEDAD’DA SON DURUM

Real Sociedad cephesinde maç öncesi ilk 11 henüz kesinleşmedi. Ancak kalede Remiro, savunmada Zubeldia ve hücum hattında Oyarzabal gibi isimlerin sahada olması bekleniyor.