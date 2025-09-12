Capello’dan Hakan Çalhanoğlu’na sert mesaj: Inter’de işler neden yolunda gitmiyor?

İtalya futbolunun yaşayan efsanelerinden Fabio Capello, Serie A’da oynanacak dev Juventus-Inter derbisi öncesi sert açıklamalarda bulundu. Gazzetta dello Sport için yazdığı analizde Juventus’un sahada “mükemmel bir takım ruhu” sergilediğini belirten Capello, “Juventus’un Inter’e göre daha büyük bir sınavla karşı karşıya olduğunu ancak Bianconeri’nin bu baskının altından kalkabilecek bir birliktelik ortaya koyduğunu” dile getirdi.

Capello, Juventus’un sezona iki galibiyetle başlamasının tesadüf olmadığını belirterek özellikle Dusan Vlahovic’in performansını ön plana çıkardı. Sırp forvetin yedek başladığı maçlarda bile oyuna girer girmez istekli ve kararlı bir görüntü çizdiğini belirten deneyimli teknik adam, “Bu, Juventus’taki takım ruhunun en büyük kanıtıdır” dedi.

“INTER’İN SORUNU ORTA SAHADA”

Fabio Capello, Inter’in asıl probleminin savunmadan çok orta sahada yaşandığını belirtti. Yeni transfer Manuel Akanji’nin savunma hattını güçlendireceğini söyleyen Capello, takımın başarısının Barella ve Çalhanoğlu’nun performansına bağlı olduğunun altını çizdi.

Özellikle Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Capello, yıldız futbolcunun İspanya ile oynanan Dünya Kupası eleme maçındaki performansını yakından takip ettiğini belirtti.

“ÇALHANOĞLU MENTAL OLARAK TOPARLANMALI”

Hakan Çalhanoğlu’nun fiziksel değil, zihinsel olarak sıkıntılar yaşadığını savunan Capello, “Hakan Çalhanoğlu mental olarak toparlanmalı” diyerek doğrudan milli futbolcuya mesaj verdi. Aynı şekilde, Barella’nın da İtalya Milli Takımı’nda sergilediği formun Milan’daki eski görüntüsünden uzak olduğunu belirtti.

Capello, Inter’in 2025 Şampiyonlar Ligi Finali’nde yaşadığı dramatik yenilginin ardından psikolojik olarak dağınık bir görüntü sergilediğini ileri sürdü. Ona göre, teknik direktör Cristian Chivu’nun en önemli önceliği bu dağınıklığı gidermek olmalı.

“Inter, takım ruhunu kaybetti. Chivu’nun önceliği bu kaybı telafi etmek olmalı, aksi halde Serie A’da zirve mücadelesi çok zor olur” diyen Capello, Juventus’un ise Igor Tudor yönetiminde tam anlamıyla kenetlendiğini ve derbide gerçek bir güç testi vereceğini söyledi.