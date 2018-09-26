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Çarşı'dan, Fenerbahçe yönetimine teşekkür mesajı

Siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı, takımlarının Fenerbahçe ile yaptığı maçtaki konukseverliklerinden dolayı sarı-lacivertli yönetime teşekkür etti.

Çarşı'dan, Fenerbahçe yönetimine teşekkür mesajı

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbi maçtaki konukseverliklerinden ötürü sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna ve yetkililerine teşekkür etti.

Taraftar grubunun Twitter hesabında yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"24 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş'ımızın Fenerbahçe ile yaptığı maçta bize ayrılan alanda yerimizi aldık. Tribünlere girdiğimiz andan, ayrılana kadar büfenin açık olmasını, tribünde su satışı yapılmasını, tuvaletlerde suların kesilmemesini temin eden Fenerbahçe yetkililerine teşekkür ederiz. Ayrıca deplasman tribünlerine eziyet ve zulüm olan, özellikle yerleştirilmiş hoparlörlerle sürekli marş ile müzik yayını gibi ilkel ve basit olaya yeltenmeyen Fenerbahçe yönetimine bilhassa teşekkür ederiz."


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #fenerbahçe
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