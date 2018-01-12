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CAS, Antalyasporlu Nasri'nin itirazını reddetti

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, CAS'ın kararı sonrasında Antalyasporlu Nasri ile ilgili soruşturmaya devam edeceğini açıkladı

CAS, Antalyasporlu Nasri'nin itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Antalyaspor'un Fransız futbolcusu Samir Nasri'nin UEFA tarafından hakkında yürütülen doping soruşturmasına yaptığı itirazı reddetti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "CAS'ın Samir Nasri hakkındaki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. CAS, Samir Nasri'nin başvurusunu reddetti." denildi.

Açıklamada, CAS kararı sonrasında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun soruşturmaya devam edeceği bildirildi.

Nasri'nin doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtiliyor.

UEFA, Fransız futbolcunun 2016'da kullandığı ilaçlarla ilgili soruşturma başlatarak futbolcuyu doping yapmakla suçlamıştı.

Nasri, geçmişe dönük olarak kullandığı ilaçlar hakkında UEFA'dan tedavi muafiyeti tanımasını talep etmişti. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu talebi geri çevirmiş ve bunun üzerine de Fransız futbolcu CAS'a başvurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalyaspor #cas #futbol #Samir Nasri #süper lig #süperlig #UEFA
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