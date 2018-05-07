Van'ın Çatak ilçesinde belediye bir rafting takımı kurdu. Uluslararası rafting şampiyonasına katılan takım, Rize Ardeşen'de düzenlenecek dünya kupasına katılmaya hak kazandı.
Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, rafting takımı kurmanın ötesinde, Ulusal rafting ve kano yarışlarına ev sahipliği yapmayı da istiyor.
Ekip, dünya kupasına Türkiye'nin 2'nci büyük parkuru olan Çatak Deresi'nde hazırlanıyor.
Rafting antrenörü Süleyman Bayat, sporculara her gün antrenman yaptırarak şampiyonada başarı elde etmek istiyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.