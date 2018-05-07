Van'ın Çatak ilçesinde raftingciler heyecanlı bir hazırlık içinde. Çatak Belediyespor rafting takımı, Rize Ardeşen'de düzenlenecek dünya kupasında başarılı olabilmek için var gücüyle çalışıyor.





Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, rafting takımı kurmanın ötesinde, Ulusal rafting ve kano yarışlarına ev sahipliği yapmayı da istiyor.



Ekip, dünya kupasına Türkiye'nin 2'nci büyük parkuru olan Çatak Deresi'nde hazırlanıyor.



Rafting antrenörü Süleyman Bayat, sporculara her gün antrenman yaptırarak şampiyonada başarı elde etmek istiyor.





ulusal.com.tr Van'ın Çatak ilçesinde belediye bir rafting takımı kurdu. Uluslararası rafting şampiyonasına katılan takım, Rize Ardeşen'de düzenlenecek dünya kupasına katılmaya hak kazandı.Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, rafting takımı kurmanın ötesinde, Ulusal rafting ve kano yarışlarına ev sahipliği yapmayı da istiyor.Ekip, dünya kupasına Türkiye'nin 2'nci büyük parkuru olan Çatak Deresi'nde hazırlanıyor.Rafting antrenörü Süleyman Bayat, sporculara her gün antrenman yaptırarak şampiyonada başarı elde etmek istiyor.