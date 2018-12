Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, "Devreyi 41 puanla kapatan futbolcu ve teknik ekibimize '41 kere maşallah' diyorum." dedi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, sezonun ilk yarısını 41 puanla kapatan kırmızı-siyahlı teknik kadro ve futbolculara, "41 kere maşallah." dedi.



Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent takımının ilk devreyi lider tamamladığına dikkati çekerek, "Devreyi 41 puanla kapatan futbolcu ve teknik ekibimize '41 kere maşallah.' diyorum. İkinci devrede de benzer bir başarıyla şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm ekibimizi ve camiamızı bir kez daha kutluyorum." diye konuştu.



"17 haftalık süreci lider bitirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Cavcav, "Bu gurur tablosunda muhakkak büyük bir emek, büyük bir özveri var. Bize bu sevinci yaşatan teknik direktörümüz Erkan Sözeri başta olmak üzere tüm teknik ekibimizi, futbolcularımızı ve Gençlerbirliği'nin başarısı için türlü zahmetlere giren kulüp personelimizi gönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.



Gençlerbirliği'nin büyük bir aile olduğuna vurgu yapan Cavcav, "Bu ailenin her bir ferdinin alın teri var bu başarıda. Ama henüz her şey bitmedi. Biz sadece ilk devreyi lider kapattık. Sezona başlarken hedefimiz ligi lider tamamlamaktı. O yolda bu başarıyı sadece önemli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"İnancım tam"

Teknik direktör Erkan Sözeri ile ikinci yarı öncesi bir yol haritası belirleyeceklerini dile getiren Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligin sonunda gülen taraf olacağımıza inancım tam. Hem kaliteli hem de düzgün karakterli oyunculara sahip bir takımız. Gençlerbirliği'ne yakışır ne varsa, sahada biz, tribünde taraftarlarımız yerine getiriyor. Taraftarlarımız bizi hiçbir deplasmanda yalnız bırakmadı. Gittiğimiz her yerde Gençlerbirliği camiası büyük bir saygıyla karşılandı. Biz ne rakiplerimizle polemik yaratma peşinde olduk ne de kimseye saygısızlık yaptık. Biz kültürümüze yakışan ne ise o şekilde yolumuza devam ediyoruz."