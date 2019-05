Çaykur Rizespor, Süper Lig'deki son 18 maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, üst üste son 18 maçında rakiplerine en az bir gol atmayı başardı.

Ligin 11. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 yenilen yeşil-mavililer, ardından oynadıkları 18 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süre içerisinde 29 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

Bu süreçte en farklı yenilgisini 7-2'lik skorla Beşiktaş karşısında alan Karadeniz ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'u ise 3-0 ile geçti.

Ligde 13 gol ile takımının en golcü ismi olan Vedat Muric, attığı 13 golün 12'sini 18 haftalık süre içerisinde kaydetti. Çaykur Rizespor'un başarılı kalecisi Gökhan Akkan ise bu sürede 7 maçta kalesini gole kapattı.

Yeşil-mavili ekip, bu sene mücadele ettiği ligde geride kalan 29 haftada sadece 3 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Ligin üçüncü haftasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan, 6. haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0, 11. haftada Göztepe'ye 2-0 yenilen Rizespor, bu maçlarda gol sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de 18 maçtır taraftarlarına gol sevinci yaşatan yeşil-mavili ekip, bu alanda da lig tarihinde en uzun süre üst üste gol attığı seriyi yakaladı. Rize temsilcisi, daha önce 1979-1980 sezonunda 11 maçlık gol atma serisi yakalamıştı.



Hasan Kartal: Futbolu güzelleştiren goldür

Kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını ve bunun karşılığını her maçta attıkları gollerle aldıklarını söyledi.

Maça gelen taraftarın isteğinin iyi oyun ve gol olduğuna işaret eden Kartal, "Futbolu güzelleştiren goldür. Biz de ligde 18 maçtır, her maç en az bir gol buluyoruz. Keşke gol attığımız her maçı kazanalım ama bu da mümkün değil. Geride kalan 5 maçın hepsinde de amacımız gol ve gollerle 3'er puan almak. İnşallah bunu başarır ve ligi hedeflediğimiz yerde bitiririz." diye konuştu.



Kartal, çok iyi bir ekip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İkinci yarının en çok konuşulan ekiplerinden biriyiz. Bu bizi mutlu ediyor ama şımartmıyor. Sorumluluklarımız var. Daha çok çalışmak ve beklentilere cevap vermek zorundayız. Bu yıl ikinci yarıda bunu başarabildiysek gelecek sezonun sağlam temellerini şimdiden oluşturmak zorundayız."