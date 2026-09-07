Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Üst sıraları hedefleyen iki ekibin kozlarını paylaşacağı karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve hakemi belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'de geride kalan üç haftalık süreçte iki galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, bu puanların tamamını dış sahada hanesine yazdırdı. Karadeniz temsilcisi, lige verilen aranın ardından taraftarı önünde oynayacağı Alanyaspor müsabakasıyla birlikte iç sahadaki ilk galibiyetini alarak ligdeki tırmanışını sürdürmeyi planlıyor.

AKDENİZ EKİBİ İLK DIŞ SAHA ZAFERİNİN PEŞİNDE

Corendon Alanyaspor cephesinde ise yeni sezona istenen başlangıç tam olarak yapılamadı. Çıktığı 3 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran Akdeniz ekibi, topladığı 4 puanla puan cetvelinin 12. basamağında bulunuyor. Rize deplasmanına odaklanan konuk ekip, güçlü rakibini yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı ve üst sıralara doğru adım atmayı hedefliyor.

MAÇIN YAYIN SAATİ VE HAKEMİ AÇIKLANDI

Futbolseverlerin ekran başında takip edeceği Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasındaki 4. hafta mücadelesi, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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