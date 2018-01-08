Yeşil-mavili ekip, eski futbolcusu Koray Altınay ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, savunma oyuncusu Koray Altınay ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, daha önce de yeşil-mavili formayı giyen Koray Altınay ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Koray Altınay, Antalya kampında kulüp başkanımız Hasan Kemal Yardımcı ile bir araya gelerek 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Koray Altınay, bundan sonra yeşil-mavili formayı giyecek." ifadesine yer verildi.