Yeşil-mavili ekip, Gençlerbirliği'nden Vedat Muric ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, forvet oyuncusu Vedat Muric ile sözleşme imzaladı.



Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kemal Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarının devam ettiğini aktardı.



Kamerunlu golcü oyuncuları Leonard Kweuke'nin ameliyat olması nedeniyle forvet arayışına girdiklerini anlatan Yardımcı, "İbrahim hocamızın isteği doğrultusunda Gençlerbirliği Kulübü ile Vedat Muric'in transferi konusunda anlaştık. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladık." diye konuştu.



Yardımcı, Muric'in takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayarak, "Hocamız daha önce kendisi ile çalışmıştı. TFF 1. Lig'de Giresunspor forması giydi. Bu ligin mücadele gücüne ayak uydurabilecek, önemli bir oyuncu. Futbolcumuz takımın Antalya'daki kampına da katıldı." ifadelerini kullandı.



Kosovalı oyuncu, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 13 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.