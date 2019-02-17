Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi.

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kontratağında orta sahada topla buluşan Boldrin, rakiplerini geçip kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pası Chahechouhe'ye gönderdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu: 0-1

18. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nin kaleye gönderdiği sert vuruşta, Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

37. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Barış Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topa sahip oldu.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarı

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Allano Lima'nın ceza alanına doğru ilerledikten sonra yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.

78. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Vedat Muriç, sol kanattan ceza alanı sol çaprazına doğru katederek sert bir vuruş yaptı. Kaleci Muhammed Şengezer'in kurtarışının ardından oyun alanına dönen topu, Azubuike ağlarla buluşturdu: 0-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.