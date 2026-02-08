Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı canlı izle! beIN Sports 1 yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor

Süper Lig’de haftanın öne çıkan maçlarından biri Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşması olacak. Zirve yarışında avantajını korumak isteyen Galatasaray, deplasmanda 3 puan hedefliyor. Çaykur Rizespor ise sahasında sürpriz peşinde.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı bugün saat 17.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

48. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 lig maçının 33’ünü Galatasaray, 7’sini Çaykur Rizespor kazandı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım, Rize’de 24. kez karşılaşacak. Rize’de oynanan maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 galibiyet aldı. 3 maçta eşitlik bozulmadı.