Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı canlı izle! beIN Sports 1 yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Çaykur Didi Stadyumu’ndaki maçın saati, yayın bilgisi, hakemi, iki takımın rekabet istatistikleri ve muhtemel 11’leri belli oldu.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı canlı izle! beIN Sports 1 yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor
Yayınlanma:

Süper Lig’de haftanın öne çıkan maçlarından biri Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşması olacak. Zirve yarışında avantajını korumak isteyen Galatasaray, deplasmanda 3 puan hedefliyor. Çaykur Rizespor ise sahasında sürpriz peşinde.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı bugün saat 17.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

48. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 lig maçının 33’ünü Galatasaray, 7’sini Çaykur Rizespor kazandı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım, Rize’de 24. kez karşılaşacak. Rize’de oynanan maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 galibiyet aldı. 3 maçta eşitlik bozulmadı.

Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
Galatasaray Çaykur Rizespor
Günün Manşetleri
Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"
Şans oyunları yasağı başlıyor
2 ilde sarı kod: Kar ve sağanak geliyor
Adı belgelerde 600’den fazla geçiyordu
Trabzonspor emsal cezalar talep etti
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları
TOKİ kura takvimi açıklandı! 9-15 Şubat hangi illerde kura çekilecek? TOKİ kura takvimi açıklandı! 9-15 Şubat hangi illerde kura çekilecek?
Deprem uzmanından Avcılar uyarısı: Sarsıntıyı 7 seviyesine çıkarabilir Deprem uzmanından Avcılar uyarısı: Sarsıntıyı 7 seviyesine çıkarabilir
Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatları Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatları